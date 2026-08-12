2026-08-12 18:13:47

Αυτόματοι ψεκαστήρες ψύχουν τις γραμμές κοντά στον σταθμό Osong για να αποτρέψουν την παραμόρφωση που σχετίζεται με τη θερμότητα εν μέσω του παρατεταμένου καύσωνα και της ξηρασίας στη νότια Κορέα.Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας KTX διέρχεται από ένα καμπύλο τμήμα της γραμμής κοντά στον σταθμό Osong της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Gyeongbu στις 12 Αυγούστου, καθώς ένα αυτόματο σύστημα sidirodromikanea

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