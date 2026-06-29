Σε δυναμική ενίσχυση του καστ της νέας δραματικής σειράς εποχής «Σπιλιάδες» προχωρά ο ΑΝΤ1, «χτίζοντας» ένα σύνολο ηθοποιών που προέρχονται από πρόσφατες και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές του σταθμού.Η σειρά, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου, αποτελεί ένα από τα βασικά εγχειρήματα μυθοπλασίας του καναλιού για τη νέα σεζόν, μαζί με το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και Αγκάθι».Σύμφωνα με τη Realnews, στο πρωταγωνιστικό καστ εντάσσεται ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της πορείας του στο «Grand Hotel» αφήνει πίσω τον ρόλο του και περνά σε νέο τηλεοπτικό project. Παράλληλα, στη σειρά θα βρεθεί ξανά τηλεοπτικά με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, με την οποία είχε συνυπάρξει σε προηγούμενη παραγωγή.Στο καστ προστίθεται και η Ντένια Ψύλλια, γνωστή από συμμετοχές σε σειρές όπως η «Μάγισσα», η «Γη της Ελιάς» και το «Μια Νύχτα τον Αύγουστο», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σύνολο των χαρακτήρων της παραγωγής.Το ensemble συμπληρώνουν η Μέγκι Σούλι και η Στεφανί Καπετανίδη, με τον ΑΝΤ1 να επενδύει σε ένα πολυπρόσωπο και αναγνωρίσιμο καστ για τη νέα του μεγάλη σειρά.Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο 1962 και ακολουθεί τη Νίκη, μια γυναίκα που ζει μια ήρεμη ζωή, η οποία όμως ανατρέπεται μετά από ένα περιστατικό στη θάλασσα, μια νύχτα με έντονους ανέμους.Μετά το ατύχημα, η ηρωίδα χάνει τη μνήμη της και βρίσκεται σε έναν άγνωστο τόπο, προσπαθώντας να ξεκινήσει από την αρχή. Ένας νέος έρωτας μοιάζει να της δίνει δεύτερη ευκαιρία, όμως το παρελθόν επιστρέφει και αλλάζει ξανά τα δεδομένα.Πηγή: tvnea.com