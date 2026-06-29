Συνάντηση Πτωχού με Χατζηδάκη και συζήτηση για πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.
2026-06-29 18:41:03
Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε στο γραφείο του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, καθώς και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην sidirodromikanea
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