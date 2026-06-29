





Μεταμορφώσεις που καθήλωσαν, φωνές που ξύπνησαν μνήμες, υποκριτική εκφραστικότητα που απογείωσε τη σκηνική παρουσία, performance που χάρισαν ενέργεια, αλλά και συγκίνηση.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο Τελικό του «Your Face Sounds Familiar» ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Η βραδιά του Ημιτελικού ένωσε διαγωνιζόμενους και κοινό σε ένα λαμπερό και άρτιο υπερθέαμα, που όλες οι στιγμές του ήταν μοναδικές. Αυτό αποτυπώθηκε και στον πίνακα τηλεθέασης, όπου το αγαπημένο σόου ήταν για άλλη μια Κυριακή στην κορυφή.

Το «Your Face Sounds Familiar» κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού με ποσοστό 20,7%. Στο δυναμικό κοινό 18-54, άγγιξε το 17,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό χτύπησε κόκκινο με 31,7%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 18,4%.

Με τη μαγεία του εμβληματικού σόου μεταμορφώσεων συντονίστηκαν περίπου 2.000.000 τηλεθεατές, έστω και για ένα λεπτό.

Με τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, η βραδιά είχε για άλλη μια φορά έναν εκρηκτικό ρυθμό. Ο δυναμισμός, η ενέργεια και η αμεσότητά του ήταν ο ιδανικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους κριτές, τους διαγωνιζόμενους και το κοινό.

Από τα highlight της βραδιάς ήταν και οι απολαυστικές ατάκες της κριτικής επιτροπής. Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη σχολίασαν τις μεταμορφώσεις και τις ερμηνείες, με ενθουσιασμό, συναίσθημα και χιούμορ, δίνοντας το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα στο σόου.







Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η σκηνή του Ημιτελικού του «Your Face Sounds Familiar» έγινε ένα μαγικό σύμπαν, όπου η φαντασία, το ταλέντο, η τέχνη της μεταμόρφωσης και η δύναμη της μουσικής είχαν τον πρώτο λόγο.







Τη βραδιά άνοιξε ο Biased Beast με μία εκρηκτική μεταμόρφωση ως Jennifer Lopez. Με το τραγούδι «Dance Again» πλημμύρισε τη σκηνή με δυναμισμό και ενέργεια, σηκώνοντας από τη θέση τους κοινό και κριτές.

Με μία ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και νοσταλγία, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τραγούδησε το «Πριν Χαθεί το Όνειρό Μας» και τίμησε τον Τόλη Βοσκόπουλο, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η Μαριάντα Πιερίδη με το τραγούδι «I Will Always Love You» χάρισε ως Lara Fabian μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες της βραδιάς, αγγίζοντας βαθιά το συναίσθημα όλων.

Η Δωροθέα Μερκούρη ως Kid Moxie στο «Τι Είναι Αυτό που το Λένε Αγάπη» παρουσίασε μία ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα καλλιτεχνική μεταμόρφωση, εντυπωσιάζοντας με τη σκηνική της παρουσία.

Με δυναμισμό, συναίσθημα και απόλυτο έλεγχο της σκηνής, η Ίντρα Κέιν ως Rihanna απέδωσε μοναδικά το «Love On The Brain», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις σπουδαίες φωνητικές της δυνατότητες.

Η σκηνή του του «Your Face Sounds Familiar» μετατράπηκε σε κινηματογραφικό μιούζικαλ, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να εντυπωσιάζει ως John Travolta, στο «Greased Lightnin'», και να χαρίζει μία από τις πιο απολαυστικές εμφανίσεις της σεζόν.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Πάνος Μουζουράκης τραγούδησε το «Αυτή Είναι η Ζωή», παρουσιάζοντας ένα act που ξεσήκωσε την κριτική επιτροπή και το κοινό.

Η Μαριλού Κατσαφάδου ως Marisa Paredes/Luz Casal ερμήνευσε το «Piensa en Mi», χαρίζοντας την πιο συγκινητική στιγμή του Ημιτελικού. Στο τέλος, του τραγουδιού, η Μαριλού λύγισε από τη συναισθηματική φόρτιση, ενώ όλοι την αποθέωσαν με το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Ο Μέμος Μπεγνής ως Robbie Williams παρουσίασε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στο σόου, χαρίζοντας σε όλους μια μοναδική ερμηνεία του «My Way».

Τέλος, η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Τάνια Τσανακλίδου τραγούδησε τις «Μοίρες», με βαθύ συναίσθημα, αποδεικνύοντας τη δύναμη της απλότητας και της ουσιαστικής ερμηνείας.







Νικήτρια του Ημιτελικού αναδείχθηκε η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί», την ένωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, η οποία ενώνει δυνάμεις για να στηρίξει κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη, προσφέροντας προστασία, φροντίδα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.







Στο κλείσιμο της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τους 4 φιναλίστ, που θα διαγωνιστούν στον μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία, που οι παίκτες συγκέντρωσαν στα 11 επεισόδια του σόου, το εισιτήριο για την τελική «μάχη» πήραν οι:

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας με 185 βαθμούς

Biased Beast με 182 βαθμούς

Μέμος Μπέγνης με 182 βαθμούς

Μαριλού Κατσαφάδου με 175 βαθμούς







Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 21:00, έρχεται ο φαντασμαγορικός Τελικός του «Your Face Sounds Familiar» για να γράψει ιστορία. Ετοιμαστείτε για μία συναρπαστική βραδιά που θα τα έχει όλα! Μοναδικές μεταμορφώσεις, καθηλωτικές ερμηνείες, εκπλήξεις, λάμψη και συναίσθημα.

Ποιος θα κατακτήσει την καρδιά του κοινού και τον τίτλο του μεγάλου νικητή;







ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Productions: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Project Manager: Βασίλης Μεγκλίδης

Αρχισυνταξία: Νανά Ηλιοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Ρήγος

Acting Coach: Σόφη Ζαννίνου

Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου

Vocal Coach: Ελένη Αλεξανδρή

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Εταιρία Παραγωγής: Ministare Productions

Πηγή: tvnea.com