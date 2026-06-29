





Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα τη συστηματική διακοπή των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών γεγονός που οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας δημοσιογράφων. Ήδη, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά, τρείς τηλεοπτικοί σταθμοί προχώρησαν στη διακοπή εκπομπών, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν τη νέα χρονιά.

Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητεί από την κυβέρνηση και το ΕΣΡ να εξετάσουν, εάν εφαρμόζεται ο νόμος σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία των σταθμών.

Παράλληλα, καλούμε για μια ακόμη φορά τους εργοδότες να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις άμεσα, για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.







Σχόλιο: Μιλάμε για γρήγορα αντανακλαστικά...

Πηγή: tvnea.com