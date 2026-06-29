2026-06-29 15:42:58
Φωτογραφία για Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το πραγματικό διακύβευμα πίσω από τις επικοινωνιακές κορώνες και ο ρόλος της Ελλάδας



 



ΓΡΑΦΕΙ Ο

Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας- Διεθνολόγος

Η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου 2026, διεξάγεται σε περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, με βασικά ζητήματα στην ατζέντα την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, τη στήριξη της Ουκρανίας και τις προκλήσεις ασφαλείας από τη Νότια Γειτονία....

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