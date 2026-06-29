2026-06-29 17:19:57
Φωτογραφία για Καινοτόμες δράσεις πρόληψης για την ενίσχυση της Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δυτική Ελλάδα μέσω του έργου LIFE-IP AdaptInGR



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με θέμα την Κλιματική Ανθεκτικότητα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Αμαλιάδας την Τρίτη 23 Ιουνίου2026. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή μελέτη με τίτλο: «Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ήλιδας», η οποία εκπονήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP AdaptInGR, για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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