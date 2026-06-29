2026-06-29 18:35:14
Η 24ωρη απεργία διαταράσσει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, περιφερειακών και προαστιακών σιδηροδρόμων, ακριβώς την ώρα που ξεκινούν οι διακοπές.Η εβδομάδα ξεκίνησε δύσκολα για τους ταξιδιώτες τρένων στην Ισπανία. Η Renfe αναγκάστηκε να ακυρώσει συνολικά 320 δρομολόγια τη Δευτέρα 29 Ιουνίου λόγω της απεργίας που κήρυξε το Συνδικάτο Σιδηροδρόμων (SF), μια στάση που έρχεται ακριβώς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟYour Face Sounds Familiar : Αυτοί πήραν το εισιτήριο για τον τελικό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ