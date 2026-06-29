2026-06-29 18:35:14
Φωτογραφία για Ισπανία: Απεργία στη Renfe με 320 ακυρώσεις τρένων – Χιλιάδες επιβάτες επηρεασμένοι.
Η 24ωρη απεργία διαταράσσει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, περιφερειακών και προαστιακών σιδηροδρόμων, ακριβώς την ώρα που ξεκινούν οι διακοπές.Η εβδομάδα ξεκίνησε δύσκολα για τους ταξιδιώτες τρένων στην Ισπανία. Η Renfe αναγκάστηκε να ακυρώσει συνολικά 320 δρομολόγια τη Δευτέρα 29 Ιουνίου λόγω της απεργίας που κήρυξε το Συνδικάτο Σιδηροδρόμων (SF), μια στάση που έρχεται ακριβώς sidirodromikanea
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Συνάντηση Πτωχού με Χατζηδάκη και συζήτηση για πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.
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Συνάντηση Πτωχού με Χατζηδάκη και συζήτηση για πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.
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