2026-06-29 18:26:37
Φωτογραφία για THE VOICE OF GREECE: Οι δηλώσεις συμμετοχής για την νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει...



Ένα μεγάλο και εντυπωσιακό stage. Τέσσερα από τα πιο διάσημα, κόκκινα κουμπιά. Μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα...

Το «THE VOICE OF GREECE», ο μουσικός διαγωνισμός που έχει αναδείξει ξεχωριστές φωνές και έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για μια συναρπαστική 12η σεζόν! 



Οι δηλώσεις συμμετοχής για την νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και όσοι πιστεύουν στη δύναμη της φωνής τους, μπορούν τώρα να διεκδικήσουν τη θέση τους! Ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά format επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά και μετατρέπει ξανά την μεγάλη και εντυπωσιακή σκηνή του σε σημείο συνάντησης ταλέντου, έκφρασης και ονείρων. Και αυτό το «ταξίδι» θα είναι γεμάτο από ωραίες φωνές, δυνατές ιστορίες, πληθώρα συναισθημάτων και στιγμών που θα συζητηθούν. 



Σε αυτόν τον μουσικό διαγωνισμό, η φωνή αλλάζει τα πάντα!



Την εκτέλεση παραγωγής θα αναλάβει η Acun Medya. 



Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=ahn1ZrSAhlM





#TheVoiceGR

#SkaiTVGR 







Πηγή: tvnea.com
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