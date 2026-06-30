2026-06-30 06:52:59

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, που θεωρείται από τους σοβαρότερους στην ιστορία της ηπείρου, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε επίπεδα ρεκόρ που ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, εν μέσω προειδοποιήσεων για τη συνεχιζόμενη εκτεταμένη επίδραση της θερμής αέριας μάζας.Αυτό το κύμα προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στους τομείς των υποδομών, των sidirodromikanea

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