





Οι αλλαγές στον ενημερωτικό χάρτη της τηλεόρασης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς ακόμη ένα έμπειρο δημοσιογραφικό στέλεχος φαίνεται να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ.

Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια πολυετή πορεία στον όμιλο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως την Τρίτη θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις του σταθμού για να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider ο επόμενος επαγγελματικός του σταθμός αναμένεται να είναι ο ΑΝΤ1, όπου φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τη νέα διοίκηση της ενημέρωσης, υπό τον Βασίλη Παπαδρόσο.

Εφόσον η μετακίνηση επισημοποιηθεί, ο Βασίλης Χιώτης θα προστεθεί στη λίστα των δημοσιογράφων που μετακινούνται από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική αναδιοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού.







Πηγή: tvnea.com