2026-06-30 07:40:48

Τη μεγαλύτερη μέση επικουρική σύνταξη γήρατος καταβάλλει το επικουρικό ταμείο της ΑΤΕ (ΕΛΕΜ), με 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί το επικουρικό της Εμπορικής, με 417 ευρώ. Η μέση επικουρική του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται στα 186 ευρώ καθαρά. Η επικουρική λόγω γήρατος του ΝΑΤ (ΚΕΑΝ) ανέρχεται στα 286 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος των δικηγόρων (ΤΕΑΔ) φτάνει τα 234 ευρώ καθαρά, ενώ του Δημοσίου ( sidirodromikanea

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