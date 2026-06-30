2026-06-30 07:52:10
Φωτογραφία για Αγαπηδάκη για τα ενέσιμα της παχυσαρκίας: «Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες» – Τι θα γίνει με τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους (video)



Στο κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης των ενέσιμων θεραπειών για την παχυσαρκία αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Press Talk» του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Η κ. Αγαπηδάκη ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν θα διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα η δωρεάν χορήγηση των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, λόγω της ολοκλήρωσης του τρέχοντος κύκλου του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και της έναρξης της νέας φάσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.



Η απάντηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη:

«Κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι τη φροντίδα που πρέπει», σημειώνοντας παράλληλα ότι «θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες».



Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης των θεραπειών

Η δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού δείχνει ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζει ...

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επικουρικές συντάξεις: Τα καθαρά ποσά λόγω σύνταξης και χηρείας σε 33 ταμεία [πίνακες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επικουρικές συντάξεις: Τα καθαρά ποσά λόγω σύνταξης και χηρείας σε 33 ταμεία [πίνακες.
Windows 11: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕ 3 ΦΡΕΣΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ —ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η AI
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Windows 11: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕ 3 ΦΡΕΣΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ —ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η AI
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας
ΠΦΣ: Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας
ΠΦΣ: Ζητάμε παράταση του προγράμματος παχυσαρκίας για όσους έχουν ήδη ενταχθεί!
ΠΦΣ: Ζητάμε παράταση του προγράμματος παχυσαρκίας για όσους έχουν ήδη ενταχθεί!
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση
TO PC ME WINDOWS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝ ΑΡΓΕΙ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
TO PC ME WINDOWS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝ ΑΡΓΕΙ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week» κέρδισε τους τηλεθεατές...
Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week» κέρδισε τους τηλεθεατές...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανία: Ο καύσωνας λιώνει σιδηροδρομικές γραμμές– Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.
Γερμανία: Ο καύσωνας λιώνει σιδηροδρομικές γραμμές– Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.
Σαν σήμερα 30 Ιουνίου 1884 εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Πελοποννήσου.
Σαν σήμερα 30 Ιουνίου 1884 εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Πελοποννήσου.
Από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 κι άλλος έμπειρος δημοσιογράφος;
Από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 κι άλλος έμπειρος δημοσιογράφος;
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
Συνάντηση Πτωχού με Χατζηδάκη και συζήτηση για πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.
Συνάντηση Πτωχού με Χατζηδάκη και συζήτηση για πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.