Αγαπηδάκη για τα ενέσιμα της παχυσαρκίας: «Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες» – Τι θα γίνει με τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους (video)
2026-06-30 07:52:10
Στο κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης των ενέσιμων θεραπειών για την παχυσαρκία αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Press Talk» του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη.
Η κ. Αγαπηδάκη ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν θα διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα η δωρεάν χορήγηση των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, λόγω της ολοκλήρωσης του τρέχοντος κύκλου του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και της έναρξης της νέας φάσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Η απάντηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη:
«Κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι τη φροντίδα που πρέπει», σημειώνοντας παράλληλα ότι «θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες».
Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης των θεραπειών
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