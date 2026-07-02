2026-07-02 11:18:08

Με καλοκαιρινή διάθεση έκανε την έναρξη του «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας, υπενθυμίζοντας στους τηλεθεατές πως το Πρωινό κλείνει αύριο τον κύκλο του στον ΑΝΤ1



Ο παρουσιαστής σχολίασε με χιούμορ ότι μετά το φινάλε «κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του», ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την καλοκαιρινή ανάπαυλα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να πάω διακοπές».



«Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του, κλείνει τον κύκλο της η εκπομπή αυτή και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του, ή στο σπίτι του, στις διακοπές του, όπου θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους».



Στη συνέχεια, πηγαίνοντας προς τους συνεργάτες του, ο Γιώργος Λιάγκας, αφού τους είδε λίγο υποτονικούς, ανέφερε: «Άψυχους σας βλέπω, γιατί; Την κάνω και μόνος μου, δεν πειράζει, αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά.



Σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ και είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν δείχνετε ότι είστε χαρούμενοι, σας βλέπω ότι δεν είστε. Καλό είναι να βγάζουμε οι άνθρωποι τα πραγματικά μας συναισθήματα, δεν είναι κακό».



Πηγή: tvnea.com



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