Παρά τα σενάρια και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από τις αλλαγές στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, μία σημαντική πληροφορία έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, ο σταθμός δεν φαίνεται να εξετάζει την κατάργηση του τίτλου «Το Πρωινό», ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της ελληνικής τηλεόρασης.

Παρότι οι συζητήσεις για τη νέα μορφή της εκπομπής, τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν και τις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν βρίσκονται σε εξέλιξη, ο τίτλος αναμένεται να διατηρηθεί και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το «Πρωινό» θα συνεχίσει να αποτελεί την ταυτότητα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του ΑΝΤ1, με το κανάλι να επενδύει στη διαχρονική αναγνωρισιμότητα και τη δυναμική που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη ονομασία όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: tvnea.com