2026-07-03 10:29:28
Φωτογραφία για Η παγωμένη αυλαία του Καλημέρα Ελλάδα
Το «Καλημέρα Ελλάδα» έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την αλλαγή σκυτάλης στην παρουσίαση, έπειτα από τρεις δεκαετίες.

Οι παρουσιαστές Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές σε χαλαρό κλίμα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

«Εμείς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε μια γεύση από παραλία», είπε ο Παναγιώτης Στάθης, δίνοντας τη σκυτάλη στον Λάζο Μαντικό, ο οποίος βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση από παραλία της Αττικής.

Στην αποφώνησή τους, οι δύο παρουσιαστές ολοκλήρωσαν την εκπομπή λίγα λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφήνοντας χρόνο στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να ξεκινήσει νωρίτερα.

«Νομίζω ότι για πρώτη φορά τελειώνουμε νωρίτερα από το κανονικό, αφήνουμε και δύο λεπτά κάβα στους επόμενους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι απ’ όλους! Άντε γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Γεια σας απ’ όλους μας, παιδιά!», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης, κλείνοντας έτσι τη φετινή σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έκπληξη στον ΑΝΤ1: Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει και στην prime time!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έκπληξη στον ΑΝΤ1: Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει και στην prime time!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/7/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/7/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό» ρίχνει αυλαία – «Ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του»
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό» ρίχνει αυλαία – «Ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του»
Φαίη Σκορδά: Έριξε οριστικά αυλαία το «Buongiorno» – «Μπορεί να ξανασυναντηθούμε»
Φαίη Σκορδά: Έριξε οριστικά αυλαία το «Buongiorno» – «Μπορεί να ξανασυναντηθούμε»
ANT1: Στον Παναγιώτη Στάθη η ζώνη του Σαββατοκύριακου; – Τι αλλάζει στο “Καλημέρα Ελλάδα”;
ANT1: Στον Παναγιώτη Στάθη η ζώνη του Σαββατοκύριακου; – Τι αλλάζει στο “Καλημέρα Ελλάδα”;
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
Γερμανία: Πρώτη αύξηση της αμοιβής των φαρμακείων από το 2013 – Νέες αρμοδιότητες, τηλεϊατρική και υπηρεσίες
Γερμανία: Πρώτη αύξηση της αμοιβής των φαρμακείων από το 2013 – Νέες αρμοδιότητες, τηλεϊατρική και υπηρεσίες
Τι μπορούμε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από ένα κουτάκι μπύρα;
Τι μπορούμε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από ένα κουτάκι μπύρα;
5 ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ smartwatch, AirPods και smart rings.
5 ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ smartwatch, AirPods και smart rings.
Μετρό Αθήνας: Στο 70% η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών – Συνεχίζονται οι εργασίες στη Γραμμή 3.
Μετρό Αθήνας: Στο 70% η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών – Συνεχίζονται οι εργασίες στη Γραμμή 3.