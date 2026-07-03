2026-07-03 10:29:28

Το «Καλημέρα Ελλάδα» έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την αλλαγή σκυτάλης στην παρουσίαση, έπειτα από τρεις δεκαετίες.



Οι παρουσιαστές Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές σε χαλαρό κλίμα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.



«Εμείς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε μια γεύση από παραλία», είπε ο Παναγιώτης Στάθης, δίνοντας τη σκυτάλη στον Λάζο Μαντικό, ο οποίος βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση από παραλία της Αττικής.



Στην αποφώνησή τους, οι δύο παρουσιαστές ολοκλήρωσαν την εκπομπή λίγα λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφήνοντας χρόνο στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να ξεκινήσει νωρίτερα.



«Νομίζω ότι για πρώτη φορά τελειώνουμε νωρίτερα από το κανονικό, αφήνουμε και δύο λεπτά κάβα στους επόμενους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι απ’ όλους! Άντε γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Γεια σας απ’ όλους μας, παιδιά!», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης, κλείνοντας έτσι τη φετινή σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ