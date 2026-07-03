Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, διαμορφώνοντας μια τηλεοπτική πρόταση που βασίζεται σε αγαπημένες και διαχρονικές επιλογές. Ωστόσο, μία από τις κινήσεις που ξεχωρίζουν προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει δυναμικά όχι μόνο στη μεσημεριανή ζώνη, αλλά και στην prime time του σταθμού.

Πιο συγκεκριμένα, η αγαπημένη κωμική σειρά θα προβάλλεται καθημερινά από τις 13:30 έως τις 14:30, ενώ θα αποκτήσει και δεύτερη καθημερινή προβολή από τις 22:00 έως τις 23:00, δίνοντας στους τηλεθεατές ακόμη μία ευκαιρία να απολαύσουν τις ατάκες και τις ξεκαρδιστικές στιγμές των αγαπημένων ηρώων.

Πηγή: tvnea.com