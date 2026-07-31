2026-07-31 16:45:47
Φωτογραφία για «Καλημέρα Ελλάδα»: Τα πρώτα πλάνα με Χιώτη και Παυλόπουλο για το νέο ξεκίνημα
Τα πρώτα στιγμιότυπα του Βασίλη Χιώτη και του Άκη Παυλόπουλου μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ανάληψη της παρουσίασης του ιστορικού «Καλημέρα Ελλάδα» ήρθαν στο φως.

Οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν μαζί στα γυρίσματα του πρώτου trailer της εκπομπής, το οποίο θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της μακροβιότερης ενημερωτικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης και αναμένεται να προβληθεί το προσεχές διάστημα.

Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1.

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Πηγή: tvnea.com
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