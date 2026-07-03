2026-07-03 10:32:37

Θεωρούνται το μεγαλύτερο σκεύασμα όλων των εποχών, πιο πολύτιμο και από τα εμβόλια για την CoViD. Πάνω από 2 τρισ. δολάρια η αγορά το 2032.



Η Evaluate, κορυφαίος πάροχος πληροφοριών αγοράς για τη φαρμακευτική βιομηχανία, δημοσίευσε πρόσφατα την Παγκόσμια Έκθεση Προεπισκόπησης 2026, παρέχοντας ενημερωμένες πληροφορίες για την παγκόσμια φαρμακευτική αγορά. Προβλέπει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα ξεπεράσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2032, με τη σύνθετη ετήσια ανάπτυξη μεταξύ 2025-2032 να ξεπερνά το 7%.



Το στοιχείο δημοσιοποιείται λίγες μετά την έκθεση της Αμερικανικής Εταιρείας Φαρμακοποιών για τη δαπάνη στις ΗΠΑ.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ