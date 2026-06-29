2026-06-29 12:57:45

Την ομόφωνη στήριξή της του αιτήματος για τη λειτουργία του ασφαλούς Ηλεκτροκίνητου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αλεξάνδρεια – Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα – Έδεσσα εξέφρασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), που εκπροσωπεί 38 Δήμους, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιουνίου 2026, έπειτα από την παρουσίαση του θέματος από τον εκπρόσωπο της «Ομάδας Δράσεων sidirodromikanea

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