2026-07-03 13:10:28

Το πρώτο τρένο HTR.412 Intercity της Trenitalia για την Hellenic Train βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν από την Πιστόια προς την Ελλάδα. Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης, που ελέγχεται από τον Όμιλο FS, φέρεται να παραλαμβάνει ορισμένα από αυτά τα τρένα, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε τροχαίο υλικό εν αναμονή της παράδοσης των τρένων sidirodromikanea

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