2026-07-03 13:10:28
Φωτογραφία για Τρένο της Trenitalia HTR.412 Intercity καθ' οδόν προς Ελλάδα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ - Βίντεο.
Το πρώτο τρένο HTR.412 Intercity της Trenitalia για την Hellenic Train βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν από την Πιστόια προς την Ελλάδα. Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης, που ελέγχεται από τον Όμιλο FS, φέρεται να παραλαμβάνει ορισμένα από αυτά τα τρένα, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε τροχαίο υλικό εν αναμονή της παράδοσης των τρένων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
ΣΚΑΪ: Η επίσημη θέση του καναλιού για τον Κώστα Τσουρό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΚΑΪ: Η επίσημη θέση του καναλιού για τον Κώστα Τσουρό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
Ελβετία: Μόλις πέρασε το 11.000ό τρένο της πάνω από τον πρώτο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.
Ελβετία: Μόλις πέρασε το 11.000ό τρένο της πάνω από τον πρώτο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.
Κένυα: Πανικός καθώς φορτηγό τρένο πιάνει φωτιά στη Μασίμπα.
Κένυα: Πανικός καθώς φορτηγό τρένο πιάνει φωτιά στη Μασίμπα.
Το τρένο υψηλής ταχύτητας Πεκίνου-Σαγκάης εξυπηρέτησε πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια επιβατικά ταξίδια σε 15 χρόνια.
Το τρένο υψηλής ταχύτητας Πεκίνου-Σαγκάης εξυπηρέτησε πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια επιβατικά ταξίδια σε 15 χρόνια.
Τρένο Σινκανσέν χτύπησε αρκούδα στη βορειοανατολική Ιαπωνία, δεν υπήρξαν τραυματίες.
Τρένο Σινκανσέν χτύπησε αρκούδα στη βορειοανατολική Ιαπωνία, δεν υπήρξαν τραυματίες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Χατζίδου - Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι, έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου»
Χατζίδου - Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι, έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
Πάνος Αμαραντίδης: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα κάνει ενα εντυπωσιακό γκεστ στη νέα σειρά στον Alpha - Μόνιμο ρόλο δεν θέλει
Πάνος Αμαραντίδης: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα κάνει ενα εντυπωσιακό γκεστ στη νέα σειρά στον Alpha - Μόνιμο ρόλο δεν θέλει
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ