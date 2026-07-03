2026-07-03 13:15:36
Φωτογραφία για ERTFLIX – Με 22.663.000 θεάσεις έκλεισε ο Ιούνιος
Σημαντική άνοδο στις επιδόσεις και του ERTFLIX χάρισε το Μουντιάλ, με τις θεάσεις να φτάνουν τον Ιούνιο στα 22.663.000 views. Παράλληλα, οι συνολικές ώρες θέασης ανήλθαν σε 10.240.000.

Οι φίλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ζουν μια μοναδική εμπειρία παρακολουθώντας, μέσω και της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας τηλεόρασης και του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις με στατιστικά στοιχεία, τέσσερις κάμερες, πανοραμικές λήψεις, και φυσικό ήχο.

Το Μουντιάλ, από την έναρξη της διοργάνωσης (11 Ιουνίου) έως και το τέλος του μήνα, συγκέντρωσε περισσότερες από 7.000.000 θεάσεις με το 82% αυτών να είναι από τις live μεταδόσεις των αγώνων. Να σημειωθεί ότι το 40% των συνολικών θεάσεων του live προγράμματος τον Ιούνιο, αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις που «ανέβηκαν» στο ERTFLIX.

Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι το 70% των live θεάσεων πραγματοποιήθηκαν μέσω κινητών συσκευών, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του mobile viewing στη θέαση live αθλητικού περιεχομένου.

Σε ότι αφορά τις θεάσεις on demand, στις προτιμήσεις του κοινού, πρωταγωνιστούν οι σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ: «Από Ήλιο σε Ήλιο», «Το Τελευταίο Νησί», «Το Παιδί», «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και «Ηλέκτρα».

Στο ξένο πρόγραμμα ξεχώρισαν οι σειρές: «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρώ», «Masters of Sex», «Lucky Hank», «Φόνοι στη Γένοβα» και «Hart to Hart».

Πηγή: tvnea.com
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