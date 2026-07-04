Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το Μουντιάλ και το «Happy Day» ξεχώρισαν – Σταθερά ψηλά η «Κοινωνία Ώρα Mega»
2026-07-04 10:43:24
Το Μουντιάλ 2026 | Ελβετία - Αλγερία κατέγραψε 13.8% στο δυναμικό κοινό, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.
Από τις καθημερινές εκπομπές, το «Happy Day» διατήρησε την πρωτιά με 18.4%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με 12.0%.
Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8.7%, το «Σήμερα» 7.4%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 4.7%.
Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 2.9%.
Πηγή: tvnea.com
Από τις καθημερινές εκπομπές, το «Happy Day» διατήρησε την πρωτιά με 18.4%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με 12.0%.
Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8.7%, το «Σήμερα» 7.4%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 4.7%.
Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 2.9%.
Πηγή: tvnea.com
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