2026-07-04 10:43:24

Το Μουντιάλ 2026 | Ελβετία - Αλγερία κατέγραψε 13.8% στο δυναμικό κοινό, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.



Από τις καθημερινές εκπομπές, το «Happy Day» διατήρησε την πρωτιά με 18.4%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με 12.0%.



Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8.7%, το «Σήμερα» 7.4%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 4.7%.



Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 2.9%.



Πηγή: tvnea.com



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