2026-07-04 10:43:24
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το Μουντιάλ και το «Happy Day» ξεχώρισαν – Σταθερά ψηλά η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Το Μουντιάλ 2026 | Ελβετία - Αλγερία κατέγραψε 13.8% στο δυναμικό κοινό, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Από τις καθημερινές εκπομπές, το «Happy Day» διατήρησε την πρωτιά με 18.4%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με 12.0%.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8.7%, το «Σήμερα» 7.4%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 4.7%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 2.9%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/7/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/7/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε με 26.3% – Πρωταγωνιστής και το «Σόι Σου»
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε με 26.3% – Πρωταγωνιστής και το «Σόι Σου»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κράτησαν τα ηνία – Δυνατό το «Live News»
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κράτησαν τα ηνία – Δυνατό το «Live News»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κράτησαν τα ηνία – Δυνατό το «Live News»
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κράτησαν τα ηνία – Δυνατό το «Live News»
Το «America's Got Talent» με τον Simon Cowell έρχεται στον ΑΝΤ1
Το «America's Got Talent» με τον Simon Cowell έρχεται στον ΑΝΤ1
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ 31ο SUOPER PC ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ 'ΔΑΙΔΑΛΟΣ'
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ 31ο SUOPER PC ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ 'ΔΑΙΔΑΛΟΣ'
Η ανακοίνωση του Star για το Breakfast@Star
Η ανακοίνωση του Star για το Breakfast@Star