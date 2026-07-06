2026-07-06 12:58:16
Φωτογραφία για Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη από τις 09:48 έως τις 10:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Νόμοι της καρδιάς»:Kάνει πρεμιέρα σήμερα - Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νόμοι της καρδιάς»:Kάνει πρεμιέρα σήμερα - Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο
Η Αυστρία αποσύρει τα εμβληματικά τρένα S-Bahn 4020 μετά από 47 χρόνια.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Αυστρία αποσύρει τα εμβληματικά τρένα S-Bahn 4020 μετά από 47 χρόνια.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς.
Νέα διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς.
Αποκαστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Αποκαστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Hellenic Train: Τροποποίηση δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία.
Hellenic Train: Τροποποίηση δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία.
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία με 300 επιβατες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία με 300 επιβατες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προς πρεμιέρα τον Οκτώβριο η prime time – Κοινός σχεδιασμός από Mega, Alpha, ΑΝΤ1 και Star
Προς πρεμιέρα τον Οκτώβριο η prime time – Κοινός σχεδιασμός από Mega, Alpha, ΑΝΤ1 και Star
Δείτε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Σπιλιάδες»
Δείτε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Σπιλιάδες»
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/7/2026)