





Με σημαντικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, διεισδυτική ερευνητική προσέγγιση και σταθερά υψηλές επιδόσεις, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις» επιβεβαίωσε τη δυναμική της στη ζώνη μετάδοσής της, καταγράφοντας πρωτιά για τη σεζόν 2025-2026 και αποτυπώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι «Αποκαλύψεις» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,5 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή χτύπησε κόκκινο στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό έφτασε το 20,2 %, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 16,9%.

Με τις «Αποκαλύψεις» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.114. 807 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Η επιτυχία της εκπομπής δεν αποτυπώθηκε, όμως, μόνο στους πίνακες τηλεθέασης. Αποτυπώθηκε στα θέματα που ανέδειξε, στις απαντήσεις που αναζητήθηκαν και δόθηκαν, στις παρεμβάσεις της που κινητοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές, στις εξελίξεις που πυροδότησαν τα αποκλειστικά της ρεπορτάζ και στις λύσεις που βρέθηκαν για κοινωνικά προβλήματα.

Και τη νέα σεζόν, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα συνεχίσουν να ερευνούν σε βάθος την επικαιρότητα και να φέρνουν στο προσκήνιο τα πρόσωπα και τα γεγονότα που την διαμορφώνουν.

Πηγή: tvnea.com