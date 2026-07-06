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Σήμερα, 6 Ιουλίου 2026, η Γη βρίσκεται κοντά στο Αφήλιο!Τι σημαίνει όμως αυτό και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Αφήλιο και το Περιήλιο;Αφήλιο ονομάζεται το σημείο της τροχιάς της Γης στο οποίο ο πλανήτης μας βρίσκεται πιο μακριά από τον Ήλιο. Συμβαίνει κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου. Αυτές τις ημέρες η απόσταση Γης–Ήλιου φτάνει περίπου τα 152 εκατομμύρια χιλιόμετρα.Περιήλιο ονομάζεται το ακριβώς αντίθετο: το σημείο της τροχιάς όπου η Γη βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο. Συμβαίνει κάθε χρόνο στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η απόσταση μειώνεται περίπου στα 147 εκατομμύρια χιλιόμετρα.Γιατί λοιπόν έχουμε καλοκαίρι ενώ βρισκόμαστε πιο μακριά από τον Ήλιο;Επειδή οι εποχές δεν προκαλούνται κυρίως από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Οφείλονται στην κλίση του άξονα της Γης, περίπου 23,5°. Αυτή την περίοδο το Βόρειο Ημισφαίριο είναι στραμμένο περισσότερο προς τον Ήλιο, με μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και πιο άμεση ηλιακή ακτινοβολία — γι’ αυτό έχουμε καλοκαίρι.Η διαφορά ανάμεσα στο Περιήλιο και το Αφήλιο είναι περίπου 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η τροχιά της Γης δεν είναι τέλειος κύκλος, αλλά ελαφρώς ελλειπτική.Με απλά λόγια:Το Αφήλιο είναι το πιο μακρινό σημείο από τον Ήλιο.Το Περιήλιο είναι το πιο κοντινό σημείο στον Ήλιο.Κι όμως, το αν έχουμε καλοκαίρι ή χειμώνα εξαρτάται κυρίως από την κλίση της Γης και όχι από το πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από τον Ήλιο.