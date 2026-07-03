2026-07-03 12:21:52
Φωτογραφία για Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο, το Τρένο του Πηλίου θα πραγματοποιεί επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, αρχής γενομένης από τις 10 Ιουλίου.Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια τις Παρασκευές 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου 2026.Η αμαξοστοιχία 3800 θα sidirodromikanea
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Τρένο της Trenitalia HTR.412 Intercity καθ' οδόν προς Ελλάδα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ - Βίντεο.
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