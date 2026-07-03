2026-07-03 12:21:52

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο, το Τρένο του Πηλίου θα πραγματοποιεί επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, αρχής γενομένης από τις 10 Ιουλίου.Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια τις Παρασκευές 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου 2026.Η αμαξοστοιχία 3800 θα sidirodromikanea

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