2026-07-06 21:13:49
Φωτογραφία για Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες.
Οι νέοι υβριδικοί συρμοί της Hellenic Train αποτελούν μέρος της συμφωνίας Ελλάδας – Ferrovie dello Stato για την ανανέωση του στόλουΣτη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας για νέες sidirodromikanea
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