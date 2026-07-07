2026-07-07 07:48:34
Φωτογραφία για Ο ηλιακός σιδηρόδρομος της Ελβετίας αλλάζει τα δεδομένα και προσελκύει το ενδιαφέρον της Ιταλίας και όχι μόνο.
Η ελβετική νεοσύστατη εταιρεία Sun-Ways εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης στη Νότια Κορέα, την Ολλανδία, την Κίνα, την Ινδία και τη Σιγκαπούρη, μετά τα θετικά αποτελέσματα της εγκατάστασης ηλιακών πάνελ ανάμεσα στις γραμμές ενός ενεργού σιδηροδρόμου.Μια σιδηροδρομική γραμμή στο εσωτερικό της Ελβετίας συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας ως μικρός ηλιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας και τα αποτελέσματα sidirodromikanea
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