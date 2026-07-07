2026-07-07 07:02:59
Φωτογραφία για Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
Σύνταξη πριν από τα 62 κατοχυρώνουν 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές.Οι 10 από τις 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν για σύνταξη πριν από τα 62 προέρχονται από το Δημόσιο και είναι οι εξής:Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 sidirodromikanea
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