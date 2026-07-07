Η θύρα USB στο πίσω ή στο πλάι του router είναι από τα πιο χρήσιμα αλλά και πιο ανεκμετάλλευτα χαρακτηριστικά του. Αντί να τη χρησιμοποιείς μόνο για να φορτίζεις το κινητό σου σε κατάσταση ανάγκης, μπορείς να τη δεις σαν μια πύλη για να "εξυπνέψεις" το δίκτυο του σπιτιού σου.

Οι κύριες χρήσεις της χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Δημιουργία δικού σου "Cloud" (Κοινή χρήση αρχείων)

Αν συνδέσεις έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή ένα USB στικάκι στη θύρα του router, μπορείς να μετατρέψεις αυτή τη συσκευή σε έναν κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο (Network Attached Storage ή NAS).

Πώς βοηθάει: Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Wi-Fi (υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά) μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά.

Παράδειγμα: Μπορείς να αποθηκεύσεις εκεί ταινίες ή φωτογραφίες και να τις βλέπεις απευθείας στην Smart TV του σαλονιού σου, χωρίς να μεταφέρεις στικάκια πέρα-δώθε.

2. Μετατροπή απλού εκτυπωτή σε "Δικτυακό"

Αν έχεις έναν παλιότερο εκτυπωτή που δεν έχει Wi-Fi αλλά συνδέεται μόνο με καλώδιο USB, μπορείς να τον συνδέσεις στο router.

Πώς βοηθάει: Το router αναλαμβάνει να "μοιράσει" τον εκτυπωτή στο δίκτυο (λειτουργεί ως Print Server). Έτσι, μπορείς να τυπώνεις ασύρματα από το laptop σου στο υπνοδωμάτιο, παρόλο που ο εκτυπωτής βρίσκεται στο σαλόνιο.

3. Εφεδρικό Ίντερνετ μέσω 4G/5G Dongle

Σε περίπτωση που κοπεί το σταθερό σου ίντερνετ (π.χ. βλάβη στη γραμμή), η θύρα USB μπορεί να σε σώσει.

Πώς βοηθάει: Μπορείς να συνδέσεις ένα USB στικάκι modem (dongle) που δέχεται κάρτα SIM για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Παράδειγμα: Το router θα γυρίσει αυτόματα τη σύνδεση στο δίκτυο 4G/5G, ώστε το σπίτι να μην μείνει χωρίς ίντερνετ μέχρι να φτιαχτεί η σταθερή γραμμή.

Σημαντική σημείωση: Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω, θα πρέπει να μπεις στις ρυθμίσεις του router σου (μέσω του browser πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP του, συνήθως 192.168.1.1) και να ενεργοποιήσεις την αντίστοιχη λειτουργία, όπως "File Sharing", "Samba", "FTP" ή "Print Server".

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