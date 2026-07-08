2026-07-08 11:54:24

Απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο τους βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.Σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, είναι πλέον θέμα ημερών η έκδοση του Πιστοποιητικού Εγκατάστασης από τον ανεξάρτητο, διεθνή οίκο αξιολόγησης που τρέχει τις σχετικές διαδικασίες. Το πρώτο sidirodromikanea

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