2026-07-08 11:54:24
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Επόμενη στάση Καλαμαριά» - Από μέρα σε μέρα η πρώτη πιστοποίηση της επέκτασης.
Απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο τους βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.Σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, είναι πλέον θέμα ημερών η έκδοση του Πιστοποιητικού Εγκατάστασης από τον ανεξάρτητο, διεθνή οίκο αξιολόγησης που τρέχει τις σχετικές διαδικασίες. Το πρώτο sidirodromikanea
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