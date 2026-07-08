2026-07-08 11:44:20
Φωτογραφία για Δείτε σήμερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον ουρανό





ΑΠΟΨΕ ΚΟΙΤΑΜΕ ΨΗΛΑ! Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Από 10:23 μ.μ. έως περίπου 10:28 μ.μ.

Αρχικά ξεπροβάλλει από τα Βορειοδυτικά

Αναμένεται λαμπρός και εύκολα ορατός

Για περίπου 5 λεπτά, αξίζει να βγούμε σε ένα σημείο με όσο γίνεται ανοιχτό ορίζοντα και να κοιτάξουμε προς τα Βορειοδυτικά. Εγω προσωπικα το κάνω σταθερα, βγαινω στην ταρατσα με κυαλια.

Αυτό το πολύ φωτεινό «αστέρι» που θα κινείται σταθερά και γρήγορα στον ουρανό δεν είναι αεροπλάνο. Είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) — ένα τεράστιο επανδρωμένο εργαστήριο που ταξιδεύει γύρω από τη Γη!

Ο ISS κινείται σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, με ταχύτητα περίπου 28.000 χλμ./ώρα, ολοκληρώνοντας μία περιφορά γύρω από τον πλανήτη μας περίπου κάθε 90 λεπτά.


Εκεί ζουν και εργάζονται αστροναύτες, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα σε συνθήκες μικροβαρύτητας και μελετώντας, μεταξύ άλλων, το ανθρώπινο σώμα, τη Γη, νέα υλικά και τεχνολογίες για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Γιατί λάμπει τόσο πολύ;

Ο Διαστημικός Σταθμός δεν έχει δικό του φως. Τον βλέπουμε επειδή τα μεγάλα ηλιακά του πάνελ και η κατασκευή του ανακλουν το φως του Ήλιου. Γι’ αυτό μοιάζει με ένα πολύ λαμπρό, γρήγορα κινούμενο αστέρι.

Πώς θα τον ξεχωρίσετε;

Κινείται σταθερά προς μία κατεύθυνση

Δεν αναβοσβήνει όπως συνήθως ένα αεροπλάνο

Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή κιάλια

Αρκούν τα μάτια μας και ένας σχετικά καθαρός ουρανός

Βάλτε ένα ξυπνητήρι λίγα λεπτά νωρίτερα, βγείτε έξω και κοιτάξτε προς τα Βορειοδυτικά.

Για κάποιους θα είναι απλώς μια φωτεινή κουκκίδα στον ουρανό.

Για άλλους, η υπενθύμιση ότι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί πάνω, ταξιδεύοντας γύρω από τη Γη.

Ώρα εμφάνισης: 10:23 μ.μ.

Ορατός περίπου έως 10:28 μ.μ.
tinanantsou.blogspot.gr
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