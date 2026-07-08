2026-07-08 21:11:15

Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ένας από τους κατηγορούμενους προχώρησε σε δημόσια δήλωση ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών. Ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ Δημήτρης Νικολάου, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας στο χώρο όπου διεξάγεται η δίκη, έσπασε τη σιωπή του, δηλώνοντας αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αθωότητά του και να αποδείξει, όπως είπε, sidirodromikanea

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