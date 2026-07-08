2026-07-08 19:50:36
Φωτογραφία για Καρπούζι, το ζητά ο οργανισμός μας, το επιβάλλει το καλοκαίρι.
Τρώμε καρπούζι με φέτα;

Σίγουρα σε κάποιους από μας, από τις καταχωρημένες μνήμες των καλοκαιριών μας, αναδύεται η εικόνα μιας φέτας ολόδροσου καρπουζιού στο ένα χέρι και στο άλλο ένα κομμάτι κατσικίσιας “φέτας”, να μας δροσίζουν και να μας χορταίνουν μετά από το ολοήμερο παιχνίδι στους χωμάτινους δρόμους των χωριών μας.

Κάποιοι ίσως, γελάσουν με τον συνδυασμό – μέγα λάθος, διότι το λυκοπένιο, το οποίο περιέχει και το καρπούζι, όπως η ντομάτα, για να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας χρειάζεται, οπωσδήποτε διατροφικό λίπος και η “φέτα”, το τυρί σύμβολο της χώρας μας, περιέχει σε κάθε 50gr, 10gr περίπου, διατροφικό λίπος.

συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/karpoyzi-to-zita-o-organismos-mas-to-epivallei-to-kalokairi/
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