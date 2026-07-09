2026-07-09 06:50:41

Η σύγκρουση που απειλεί ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα, προϋπολογισμού 132,6 εκατ. ευρώΣε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της υλοποίησής του βρίσκεται ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής, ένα από τα σημαντικότερα έργα μεταφορών προϋπολογισμού 132,6 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την αναβίωση της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Κόρινθος στο τμήμα Ανω Λιόσια – Ελευσίνα – Μέγαρα. sidirodromikanea

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