2026-07-08 22:15:29

Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι χρειάζονται ψηφιοποίηση, ERTMS, αυτοματοποίηση και τρένα υψηλής ταχύτητας, αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας. Μια μελέτη που διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι το μέλλον των βιώσιμων σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη εξαρτάται πάνω απ' όλα από τη συνεκτική διακυβέρνηση, τη σταθερή χρηματοδότηση και την πραγματική ολοκλήρωση sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ