2026-07-08 22:15:29
Φωτογραφία για Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι χρειάζονται ψηφιοποίηση, ERTMS, αυτοματοποίηση και τρένα υψηλής ταχύτητας, αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας. Μια μελέτη που διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι το μέλλον των βιώσιμων σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη εξαρτάται πάνω απ' όλα από τη συνεκτική διακυβέρνηση, τη σταθερή χρηματοδότηση και την πραγματική ολοκλήρωση sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καρπούζι, το ζητά ο οργανισμός μας, το επιβάλλει το καλοκαίρι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καρπούζι, το ζητά ο οργανισμός μας, το επιβάλλει το καλοκαίρι.
«Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο»: Η πρώτη δημόσια δήλωση κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη .
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο»: Η πρώτη δημόσια δήλωση κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη .
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παχυσαρκία: όταν η χρηματοδότηση τελειώνει, αλλά η νόσος παραμένει
Παχυσαρκία: όταν η χρηματοδότηση τελειώνει, αλλά η νόσος παραμένει
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων για στρατιωτική χρήση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων για στρατιωτική χρήση.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση
Μήπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια;
Μήπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Καύσωνας: Σοβαρές διαταραχές σε δρόμους και σιδηροδρομικά δίκτυα - Απαιτείται προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Καύσωνας: Σοβαρές διαταραχές σε δρόμους και σιδηροδρομικά δίκτυα - Απαιτείται προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ινδία: Ρομαντικό ταξίδι του μέλιτος σε βαγόνι τρένου, προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις!
Ινδία: Ρομαντικό ταξίδι του μέλιτος σε βαγόνι τρένου, προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις!
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Λιάγκα
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Λιάγκα
«Καθαρμός»: Το νέο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη παίρνει τον δρόμο για την τηλεόραση
«Καθαρμός»: Το νέο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη παίρνει τον δρόμο για την τηλεόραση
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Επόμενη στάση Καλαμαριά» - Από μέρα σε μέρα η πρώτη πιστοποίηση της επέκτασης.
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Επόμενη στάση Καλαμαριά» - Από μέρα σε μέρα η πρώτη πιστοποίηση της επέκτασης.