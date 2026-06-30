2026-06-30 13:01:35
Φωτογραφία για Hellenic Train : Αμαξοστοιχία με 300 επιβατες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 10:10 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικού προβλήματος.Άμεσα δρομολογήθηκε εφεδρική μηχανή έλξης στο σημείο, προκειμένου να μεταφέρει την αμαξοστοιχία προς τη Λάρισα και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.Με την sidirodromikanea
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