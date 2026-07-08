2026-07-08 07:03:41

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε τις τελευταίες ημέρες η αερογέφυρα πεζών του ΟΣΕ, που ενώνει τις οδούς Υψηλάντου και Δούκα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στις βάσεις της. Η γέφυρα αποτελεί ένα σημαντικό πέρασμα για εκατοντάδες κατοίκους, καθώς συνδέει τις δύο πλευρές της πόλης, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Παρότι οι sidirodromikanea

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