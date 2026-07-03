2026-07-03 12:11:53
Φωτογραφία για Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer



Η Bayer ενημερώνει για την οριστική διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του σκιαγραφικού σκευάσματος Gastrografin®. Η απόφαση ακολουθεί την εθελοντική ανάκληση του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λόγω υπέρβασης του αποδεκτού ορίου πρόσληψης της ουσίας N-Νιτροζο-Μεγλουμίνη. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί η σταθερή παραγωγή παρτίδων που να συμμορφώνονται με το καθορισμένο όριο.



Προσοχή: Η νεότερη ενημέρωση δεν αφορά προσωρινή έλλειψη ή ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων, αλλά οριστική διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του Gastrografin®.

Διαβάστε παρακάατω την ανακοίνωση της Bayer:

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χατζίδου - Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι, έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χατζίδου - Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι, έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου»
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
Νέα μεταγραφή στην ενημέρωση του ΑΝΤ1 απο το OPEN
Νέα μεταγραφή στην ενημέρωση του ΑΝΤ1 απο το OPEN
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκίνηση στο φινάλε του Happy Day – «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν»
Πάνος Αμαραντίδης: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα κάνει ενα εντυπωσιακό γκεστ στη νέα σειρά στον Alpha - Μόνιμο ρόλο δεν θέλει
Πάνος Αμαραντίδης: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα κάνει ενα εντυπωσιακό γκεστ στη νέα σειρά στον Alpha - Μόνιμο ρόλο δεν θέλει
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ
Πλατφόρμα ΦΥΚ: Προβλήματα σε φαρμακοποιούς με δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ
Αχαΐα: Κραυγή αγωνίας για τον Οδοντωτό -«Όχι» στα προεκλογικά πυροτεχνήματα – Απαίτηση για ασφαλή λύση.
Αχαΐα: Κραυγή αγωνίας για τον Οδοντωτό -«Όχι» στα προεκλογικά πυροτεχνήματα – Απαίτηση για ασφαλή λύση.
GLP-1: Ατμομηχανή για τις παγκόσμιες πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων
GLP-1: Ατμομηχανή για τις παγκόσμιες πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων