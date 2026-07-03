2026-07-03 12:11:53
Η Bayer ενημερώνει για την οριστική διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του σκιαγραφικού σκευάσματος Gastrografin®. Η απόφαση ακολουθεί την εθελοντική ανάκληση του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λόγω υπέρβασης του αποδεκτού ορίου πρόσληψης της ουσίας N-Νιτροζο-Μεγλουμίνη.
Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί η σταθερή παραγωγή παρτίδων που να συμμορφώνονται με το καθορισμένο όριο.
Προσοχή: Η νεότερη ενημέρωση δεν αφορά προσωρινή έλλειψη ή ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων, αλλά οριστική διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του Gastrografin®.
Διαβάστε παρακάατω την ανακοίνωση της Bayer:
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