2026-06-30 13:50:38
Φωτογραφία για Νέα μεταγραφή στην ενημέρωση του ΑΝΤ1 απο το OPEN
Νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει η Γεωργία Λινάρδου, καθώς ολοκληρώνει την οκταετή παρουσία της στο OPEN. Την αποχώρησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησης στο Instagram, αποχαιρετώντας συνεργάτες και στελέχη με τα οποία συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η δημοσιογράφος, που μέχρι πρότινος είχε τη θέση της αρχισυντάκτριας στην ενημερωτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ετοιμάζεται να μετακομίσει στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκε την πρόταση του γενικού διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου, Βασίλη Παπαδρόσου, και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα αναλάβει την αρχισυνταξία της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού.

Όπως όλα δείχνουν, ο ιστορικός τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα» θα παραμείνει στον αέρα, με τον Άκη Παυλόπουλο να αναλαμβάνει την παρουσίασή του μετά τη μετακίνησή του από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη ο ρόλος του Παναγιώτη Στάθη, καθώς εξετάζονται δύο σενάρια: είτε να βρεθεί στο πλευρό του Άκη Παυλόπουλου στην καθημερινή πρωινή εκπομπή είτε να αναλάβει νέα ενημερωτική εκπομπή το Σαββατοκύριακο, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το tvnea.com.


Την ίδια στιγμή, οι διεργασίες για τη στελέχωση της νέας ενημερωτικής ομάδας συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 εξετάζει σοβαρά και τη μετακίνηση της Ζέτας Κατωπόδη από το OPEN. Η υπεύθυνη καλεσμένων της «Ώρα Ελλάδος» διαθέτει πολυετή εμπειρία στην πολιτική ενημέρωση και ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο επαφών με πρόσωπα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, στοιχεία που την καθιστούν σημαντική προσθήκη για τη νέα δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com
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