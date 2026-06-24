2026-06-24 06:41:35

Επιβάτες περιμένουν στην ουρά στο γραφείο πληροφοριών της DB στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Ένα πρόβλημα με ένα σύστημα επικοινωνιών ανάγκασε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας να σταματήσει όλα τα τρένα αργά την Τρίτη, αφήνοντας τους επιβάτες ακινητοποιημένους σε όλη τη χώρα.Τα τρένα συγκρατούνταν στους σταθμούς και οι επίδοξοι ταξιδιώτες στέκονταν σε sidirodromikanea

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