2026-06-24 06:41:35
Φωτογραφία για Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
Επιβάτες περιμένουν στην ουρά στο γραφείο πληροφοριών της DB στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Ένα πρόβλημα με ένα σύστημα επικοινωνιών ανάγκασε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας να σταματήσει όλα τα τρένα αργά την Τρίτη, αφήνοντας τους επιβάτες ακινητοποιημένους σε όλη τη χώρα.Τα τρένα συγκρατούνταν στους σταθμούς και οι επίδοξοι ταξιδιώτες στέκονταν σε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΡΤ: Οι «Κουτσουπιές» προχωρούν για έγκριση – Τα πρώτα ονόματα του καστ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ: Οι «Κουτσουπιές» προχωρούν για έγκριση – Τα πρώτα ονόματα του καστ
Η Ιαπωνία λανσάρει τρένο υψηλής ταχύτητας «ανώτατης κατηγορίας» με ιδιωτικές καμπίνες τύπου αεροπορικής εταιρείας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ιαπωνία λανσάρει τρένο υψηλής ταχύτητας «ανώτατης κατηγορίας» με ιδιωτικές καμπίνες τύπου αεροπορικής εταιρείας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη αλλαγές στα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων του ΟΣΕ.
Από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη αλλαγές στα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων του ΟΣΕ.
Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο. Βίντεο.
Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο. Βίντεο.
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
Γιατί η ζέστη προκαλεί χάος στα τρένα της Ευρώπης.
Γιατί η ζέστη προκαλεί χάος στα τρένα της Ευρώπης.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
«Τα Φαντάσματα» του Star ανανεώνονται με νέα πρόσωπα και νέες περιπέτειες
«Τα Φαντάσματα» του Star ανανεώνονται με νέα πρόσωπα και νέες περιπέτειες
Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο
Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο