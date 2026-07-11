2026-07-11 12:44:38
Φωτογραφία για OPEN: Νέα late night πρόταση για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
Νέο τηλεοπτικό ρόλο φαίνεται πως ετοιμάζεται να αναλάβει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο OPEN, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον σταθμό και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του  Γιώργου Σκρομπόλα (Zappit), ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την παρουσίαση μιας νέας εβδομαδιαίας late night εκπομπής, η οποία προορίζεται για τη βραδινή ζώνη, μετά τις 23:00.

Το νέο project θα διαφοροποιείται από όσα έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, καθώς θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις συνεντεύξεις και τις ανθρώπινες ιστορίες, με καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους, αλλά και ανατρεπτικές εκπλήξεις. Στόχος είναι να αποκτήσει έντονο προσωπικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας μια διαφορετική τηλεοπτική πλευρά του παρουσιαστή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στην εκπομπή θα συμμετέχει και ένα πρόσωπο-έκπληξη, το οποίο θα έχει σταθερό και ιδιαίτερο ρόλο στη ροή του προγράμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές ζώνες του OPEN, παρουσιάζοντας καθημερινές, καλοκαιρινές και σαββατοκυριακάτικες εκπομπές. Αν τελικά το σχέδιο προχωρήσει, η νέα late night πρόταση θα αποτελέσει ένα νέο τηλεοπτικό βήμα στην πορεία του, με ένα format διαφορετικό από όσα έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα.

Πηγή: tvnea.com
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