Είναι αλήθεια ότι η παράκαμψη των αυστηρών απαιτήσεων των Windows 11 (όπως το TPM 2.0, το Secure Boot και οι μη υποστηριζόμενοι επεξεργαστές) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή «σπορ» για τους κατόχους παλιότερων PC. Το FlyOOBE είναι πράγματι ένα από τα νεότερα εργαλεία που κυκλοφόρησαν για να απλοποιήσουν αυτή τη διαδικασία, ειδικά για την πρόσφατη έκδοση 25H2.

Ωστόσο, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους με λίγη δόση ρεαλισμού, όπως θα τα συζητούσες με έναν φίλο σου που ξέρει από tech:

Πώς λειτουργεί το «κόλπο»;

Το FlyOOBE δεν κάνει κάποιο μαγικό, ούτε «χακάρει» το λειτουργικό. Εκμεταλλεύεται μια επίσημη μέθοδο (registry bypass) που η ίδια η Microsoft έχει ενσωματώσει στο περιβάλλον εγκατάστασης (OOBE - Out of Box Experience) για χρήση κυρίως από εταιρείες ή developers που θέλουν να κάνουν δοκιμές σε παλαιότερα μηχανήματα. Το εργαλείο απλώς αυτοματοποιεί τη διαδικασία, ώστε να μην χρειάζεται να γράφεις εσύ εντολές στη γραμμή εντολών (CMD) ή να πειράζεις το Μητρώο (Registry) χειροκίνητα.

Τα θετικά της μεθόδου:

Απλότητα: Δεν χρειάζεται να φτιάξεις πειραγμένο ISO μέσω Rufus ή άλλων προγραμμάτων.

Δωρεάν & Open Source: Συνήθως αυτά τα εργαλεία ανεβαίνουν στο GitHub και ο κώδικάς τους είναι ανοιχτός.

Επίσημα αρχεία: Χρησιμοποιείς το αυθεντικό ISO της Microsoft.

Η «ψυχρή» αλήθεια που πρέπει να ξέρεις:

Προσοχή: Το γεγονός ότι η μέθοδος είναι «επίσημη» (με την έννοια ότι βασίζεται σε παραμέτρους της Microsoft), δεν σημαίνει ότι η Microsoft υποστηρίζει τη λειτουργία των Windows 11 στο παλιό σου PC.

Αν αποφασίσεις να το χρησιμοποιήσεις, έχε υπόψη σου τα εξής:

Μελλοντικές ενημερώσεις: Η Microsoft έχει την τάση να «κλείνει» αυτά τα παράθυρα. Ήδη με την έκδοση 24H2 και μετά, απέκλεισε παλιούς επεξεργαστές που δεν υποστηρίζουν τις οδηγίες POPCNT και SSE4.2 σε επίπεδο υλικού (hardware). Αν ο επεξεργαστής σου είναι πολύ παλιός (π.χ. Core 2 Quad ή πρώτης γενιάς Intel Core), τα Windows 11 απλά δεν θα ξεκινήσουν ποτέ, όποιο εργαλείο παράκαμψης κι αν βάλεις.

Θέματα σταθερότητας: Ένα σύστημα χωρίς TPM 2.0 ή με μη υποστηριζόμενη CPU μπορεί να εμφανίσει ξαφνικά crashes (μπλε οθόνες) ή να μην λαμβάνει κρίσιμα updates ασφαλείας στο μέλλον.

Ασφάλεια: Επειδή εργαλεία σαν το FlyOOBE γίνονται γρήγορα viral, κυκλοφορούν πολλά αντίγραφα σε "περίεργα" sites που περιέχουν malware. Αν το κατεβάσεις, σιγουρέψου ότι το παίρνεις απευθείας από την αυθεντική πηγή του δημιουργού (π.χ. επίσημο GitHub).

Συμπέρασμα: Αν έχεις ένα δεύτερο PC για δοκιμές και παιχνίδι, το FlyOOBE είναι μια εξαιρετική και ξεκούραστη λύση. Αν όμως πρόκειται για τον βασικό υπολογιστή της δουλειάς σου, σκέψου το διπλά πριν παρακάμψεις τις απαιτήσεις της Microsoft.

Σκεφτόσουν να το δοκιμάσεις σε κάποιο συγκεκριμένο δικό σου μηχάνημα;

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.