2026-07-13 14:29:10
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Ραντεβού τον Σεπτέμβριο με τις αγαπημένες ψυχαγωγικές εκπομπές
Ανανεωμένες, με φρέσκες ιδέες και θετική ενέργεια, οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο, για να δώσουν και πάλι χρώμα στην ημέρα μας.

Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, συνεχίζει να βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα.

Τη σκυτάλη παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον», με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, που με το ξεχωριστό τους χιούμορ, την αμεσότητα και τη θετική τους ενέργεια θα συνεχίσουν να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές, με συζητήσεις, ιστορίες και πρόσωπα που δίνουν διαφορετική νότα στην καθημερινότητα.

Το απογευματινό ραντεβού στο «Στούντιο 4» ανανεώνεται και φέτος, με μια νέα ομάδα να αναλαμβάνει την αγαπημένη εκπομπή και να υποδέχεται καθημερινά τους τηλεθεατές με ουσιαστικές συζητήσεις, ενδιαφέροντες καλεσμένους και ιστορίες που αγγίζουν την καθημερινότητα και τον πολιτισμό.


Τα Σαββατοκύριακα, το «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη παραμένει το σταθερό ραντεβού μας, προσφέροντας προτάσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού, πολλές εκπλήξεις και θετική διάθεση στα πρωινά του weekend.

Με σταθερή παρουσία στην καθημερινότητα των τηλεθεατών, οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ1 συνεχίζουν να φέρνουν στις οθόνες μας πρόσωπα, συζητήσεις και ιστορίες που αξίζει να μοιραζόμαστε.

Πηγή: tvnea.com
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