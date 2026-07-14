2026-07-14 06:56:42

Πληρωμές αναδρομικών για περισσότερους από 350.000 συνταξιούχους από περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων με ποσά που φτάνουν ως και 7.485 ευρώ φέρνουν οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια.Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε από τη δημοσιογραφική του έρευνα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχουν πληρωθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 συνταξιούχους, ενώ οι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ