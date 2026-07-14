Χρ. Δήμας: Πριν τη ΔΕΘ η παράδοση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά - Χρονοβόρα η διαδικασία για τις πιστοποιήσεις, αλλά απαραίτητη.
2026-07-14 06:50:43
Για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τοποθετήθηκε εκ νέου, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας σήμερα στο Action24.Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριάς, ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειες, ώστε να λειτουργήσει και για το κοινό η επέκταση της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, προς την sidirodromikanea
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