Η ανακοίνωση του Majorana 2 από τη Microsoft (Ιούνιος 2026) αποτελεί όντως ένα ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών. Ενώ για χρόνια η προσέγγιση της Microsoft θεωρούνταν "υψηλού ρίσκου", τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιμονή στα τοπολογικά qubits (topological qubits) αποδίδει.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία που καθιστούν το Majorana 2 επαναστατικό:

1. Αξιοπιστία x1.000 (Qubit Lifetime)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των κβαντικών υπολογιστών είναι ο "θόρυβος" που καταστρέφει τις πληροφορίες σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Majorana 1 (2025): Είχε σταθερότητα που μετριόταν σε millisecond.

Majorana 2 (2026): Τα qubits παραμένουν σταθερά για 20 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο (με ορισμένα να φτάνουν το ένα λεπτό).

Σύγκριση: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Google, IBM) που συχνά μετράει τη διάρκεια ζωής σε microseconds, η Microsoft πέτυχε μια βελτίωση της τάξης του 1.000x.

2. Η Αλλαγή στα Υλικά: Από το Αλουμίνιο στον Μόλυβδο

Η κρίσιμη διαφορά βρίσκεται στη "συνταγή" των υλικών. Η Microsoft εγκατέλειψε το αλουμίνιο (που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι) και στράφηκε στον μόλυβδο (lead) σε συνδυασμό με ημιαγωγούς από αρσενικούχο ίνδιο. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική προσφέρει πολύ καλύτερη προστασία από εξωτερικές παρεμβολές.

3. Ο ρόλος της AI (Microsoft Discovery)

Η ανάπτυξη του τσιπ δεν έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο "δοκιμής και σφάλματος". Η Microsoft χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Discovery, μια "πρακτορική" AI (agentic AI), η οποία:

Ανέλυσε δεκαετίες επιστημονικής βιβλιογραφίας σε δευτερόλεπτα.

Πρότεινε τους συγκεκριμένους συνδυασμούς υλικών.

Αυτοματοποίησε τις μετρήσεις των qubits, μειώνοντας κύκλους εργασίας εβδομάδων σε λίγες ώρες.

4. Επιτάχυνση του Χρονοδιαγράμματος

Λόγω της επιτυχίας του Majorana 2, η Microsoft μείωσε το χρόνο αναμονής για έναν πρακτικό, κλιμακούμενο κβαντικό υπολογιστή στο μισό:

Παλιά πρόβλεψη: 2033

Νέα πρόβλεψη: 2029

Γιατί μας νοιάζει; > Ένας υπολογιστής βασισμένος στο Majorana 2 θα είναι αρκετά μικρός ώστε να χωράει σε μια παλάμη, αλλά αρκετά ισχυρός (όταν κλιμακωθεί σε 1 εκατομμύριο qubits) για να λύσει προβλήματα χημείας και επιστήμης υλικών που οι σημερινοί υπερυπολογιστές θα χρειαζόταν χιλιάδες χρόνια για να επεξεργαστούν.

Πιστεύεις ότι η χρήση του μολύβδου και η AI είναι το "κλειδί" που έλειπε, ή μήπως ο ανταγωνισμός με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους (superconducting qubits) θα προλάβει να φτάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού;

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