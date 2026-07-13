2026-07-13 23:05:37
Φωτογραφία για Πλήθος πιστών παρακολούθησε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο Κουβαρά Φυτειών
Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου το απόγευμα παραμονή της εορτής τού Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τελέστηκε Μέγας εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος στο ομώνυμο Παρεκκλήσι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο Κουβαρά Φυτειών,. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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