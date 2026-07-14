Οι εμφανείς σωληνώσεις αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα αισθητικά ζητήματα σε παλαιότερα αλλά και σε αρκετά σύγχρονα σπίτια. Είτε πρόκειται για σωληνώσεις θέρμανσης, ύδρευσης ή άλλων εγκαταστάσεων, υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα τους ή και να καλυφθούν, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητά τους. Η κατάλληλη λύση εξαρτάται από τη θέση των σωληνώσεων, τον διαθέσιμο χώρο και το αν αναζητούμε μια απλή και οικονομική παρέμβαση ή μια πιο μόνιμη λύση διαμόρφωσης του χώρου.

Περιεχόμενα

Κάλυψη με έπιπλα Διακοσμητικά κανάλια και καλύμματα Κατασκευές από γυψοσανίδα Βάψιμο των σωληνώσεων Λύσεις για εξωτερικούς χώρους Τι πρέπει να προσέξετε πριν καλύψετε τις σωληνώσειςΚάλυψη με έπιπλα

Σε πολλούς χώρους του σπιτιού οι σωληνώσεις μπορούν να κρυφτούν χωρίς καμία μόνιμη επέμβαση, αξιοποιώντας ένα κατάλληλο έπιπλο ή μια μικρή κατασκευή που ενσωματώνεται φυσικά στον χώρο.

Ντουλάπι χωρίς πλάτη. Πρόκειται για μία από τις πιο πρακτικές λύσεις για κάθε χώρο. Οι σωληνώσεις περνούν στο εσωτερικό του επίπλου και παραμένουν κρυμμένες, ενώ εξακολουθούν να είναι εύκολα προσβάσιμες όταν χρειαστεί έλεγχος ή συντήρηση. Προσαρμογή υπάρχοντος επίπλου. Αν υπάρχει ήδη διαθέσιμο ένα ντουλάπι ή άλλο έπιπλο, πολλές φορές αρκεί ένα άνοιγμα στο πίσω μέρος ώστε να περάσουν οι σωληνώσεις και η τοποθέτησή του στο κατάλληλο σημείο χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητά του.Διακοσμητικά κανάλια και καλύμματα

Όταν οι σωληνώσεις διατρέχουν μεγάλες επιφάνειες τοίχων ή οροφών, τα έτοιμα κανάλια αποτελούν μια γρήγορη και οικονομική λύση που βελτιώνει σημαντικά την εικόνα του χώρου.

Κανάλια από PVC. Πρόκειται για μεγαλύτερου πάχους κανάλια, αντίστοιχα με εκείνα για κάλυψη καλωδίων. Τοποθετούνται εύκολα, διατίθενται σε πολλές διαστάσεις ανάλογα με το είδος σωλήνα (ύδρευσης, κλιματιστικού κλπ) και μπορούν να βαφτούν στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο.Καλύμματα - προφίλ για σωληνώσεις. Προσφέρουν πιο ολοκληρωμένο αισθητικό αποτέλεσμα και μπορούν να ενσωματωθούν διακριτικά σε κλασικούς ή σύγχρονους χώρους. Πλεονέκτημά τους ότι αποτελούνται από κομμάτια του κατάλληλου σχηματισμού που κουμπώνουν μεταξύ τους και έτσι μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και σε σωληνώσεις ιδιαίτερου σχήματος. Φαρδύ σοβατεπί από PVC. Όταν οι σωληνώσεις διέρχονται οριζόντια στο κάτω μέρος του τοίχου, όπως συνήθως σωληνώσεις ύδρευσης ή καλοριφέρ, μπορούν να καλυφθούν με ένα ειδικό φαρδύ σοβατεπί από ξύλο ή PVC που διαθέτει εσοχή. Είναι μια από τις καλαίσθητες επιλογές καθώς το αποτέλεσμα θυμίζει ένα κανονικό σοβατεπί, αρκεί να επιλεγεί χρώμα ταιριαστό με το δάπεδο.Κατασκευές από γυψοσανίδα

Όταν οι σωληνώσεις εκτείνονται σε μεγάλο μήκος ενός τοίχου, οριζόντια ή κάθετα, οι κατασκευές από γυψοσανίδα αποτελούν μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Εκτός από την απόκρυψη των σωληνώσεων, μπορούν να αλλάξουν συνολικά την εικόνα του χώρου, δημιουργώντας έναν νέο τοίχο με πιο προσεγμένη αισθητική.

Κάλυψη μεγάλων διαδρομών σωληνώσεων. Ιδανική επιλογή για παλαιότερα σπίτια με εμφανείς σωληνώσεις καλοριφέρ ή άλλων εγκαταστάσεων. Ενσωμάτωση διακοσμητικών στοιχείων. Η κατασκευή μπορεί να περιλαμβάνει εσοχές, ράφια ή ακόμη και κρυφό φωτισμό, μετατρέποντας έναν απλό τοίχο σε στοιχείο της συνολικής διαμόρφωσης του χώρου. Πρόβλεψη για εύκολη πρόσβαση. Όπου χρειάζεται, η κατασκευή μπορεί να διαθέτει θυρίδα ή πορτάκι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η συντήρηση των σωληνώσεων.

Οι κατασκευές από γυψοσανίδα προσφέρουν πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, πέρα από την απλή κάλυψη των σωληνώσεων, όπως εσοχές, ράφια και κρυφό φωτισμό. Δείτε αναλυτικά πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι κατασκευές γυψοσανίδας στη διαμόρφωση ενός χώρου.





Βάψιμο των σωληνώσεων

Επιλογή για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή κάποια από τις προηγούμενες λύσεις.

Στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο. Η πιο απλή και οικονομική λύση, που κάνει τις σωληνώσεις λιγότερο εμφανείς χωρίς καμία πρόσθετη κατασκευή. Στο χρώμα άλλων στοιχείων του χώρου. Σε ιδιαίτερα μοντέρνας ή industrial αισθητικής χώρους οι σωληνώσεις μπορούν να βαφτούν στο ίδιο χρώμα με μεταλλικά στοιχεία, κουφώματα ή άλλες λεπτομέρειες, ώστε να χρησιμοποιούνται σαν ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο.Λύσεις για εξωτερικούς χώρους

Όχι μόνο στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, πολύ συχνά οι σωληνώσεις δημιουργούν αντιαισθητικά σημεία και δυσκολεύουν την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια όμορφη διαμόρφωση στον κήπο ή το μπαλκόνι. Για να ...καμουφλάρετε τέτοιες σωληνώσεις χρειάζονται λύσεις που αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και δεν δυσκολεύουν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Ξύλινα ή συνθετικά πάνελ. Δημιουργούν ένα διακριτικό φόντο που κρύβει αποτελεσματικά τις σωληνώσεις.Κανάλια από PVC. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εξωτερικό χώρο, στερεωμένα με μικρές βίδες ή μια ισχυρή κόλλα γενική χρήσης, που θα μένει ανεπηρέαστη από το νερό.Ψηλές γλάστρες και φυτεύσεις. Γλάστρες και φυτά κατάλληλου μεγέθους και ανάπτυξης (ορθόκλαδα ή κρεμοκλαδή ανάλογα με το σημείο) μπορούν εύκολα να κρύψουν τους σωλήνες χωρίς να απαιτείται μια πρόσθετη μόνιμη κατασκευή.Σε δύσκολα σημεία μικρής επιφάνειας όπου δεν είναι δυνατή η φύτευση ή η τοποθέτηση γλάστρας και παρ΄όλο που δεν είναι η πιο καλαίσθητη επιλογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνητά κρεμαστά κλαδιά ή τεχνητό πράσινο σε πάνελ, τοποθετημένα στο κατάλληλο σημείο για τη δημιουργία μιας μορφής μικρού «φράχτη».Αναρριχώμενα φυτά. Αν τοποθετηθούν στο κατάλληλο σημείο, δημιουργούν μια φυσική κάλυψη. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να τοποθετηθούν και σε μικρή απόσταση μπροστά από τους σωλήνες χωρίς φυτά και μέσο στήριξης να έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις. Κατασκευές από τσιμεντοσανίδα. Για πιο μόνιμες λύσεις, η τσιμεντοσανίδα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στην υγρασία και στις μεταβολές του καιρού, ενώ μπορεί επίσης να διαθέτει θυρίδα - πορτάκι για εύκολη πρόσβαση. Είναι μια επιλογή αντίστοιχη εκείνης της γυψοσανίδας για εσωτερικούς χώρους, που βοηθά στην πλήρως καλαίσθητη διαμόρφωση ενός προβληματικού σημείου στην αυλή ή στο μπαλκόνι λόγω εμφανών σωληνώσεων.Επένδυση με σκοινί ή καλάμι. Για μεγάλης διαμέτρου σωληνώσεις αποχέτευσης ή υδρορροές που βρίσκονται σε εμφανή σημεία, μια επένδυση με χοντρό φυσικό σκοινί ή καλάμι μπορεί να αλλάξει αισθητά την όψη τους. Είναι μια απλή και οικονομική λύση, ιδανική για ενοικιαζόμενα και για κάθε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση μιας πιο μόνιμης κατασκευής.Τι πρέπει να προσέξετε πριν καλύψετε τις σωληνώσεις

Όποια λύση κι αν επιλέξετε, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι σωληνώσεις αποτελούν λειτουργικό μέρος του σπιτιού και ίσως χρειαστούν μελλοντικά έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

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Οι βάνες και τα σημεία διακοπής του νερού πρέπει να παραμένουν εύκολα προσβάσιμα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολου ελέγχου για πιθανές διαρροές χωρίς να απαιτείται συνολική αποξήλωση της κατασκευής. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για τον χώρο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξωτερικές εγκαταστάσεις ή χώρους με αυξημένη υγρασία. Οι μόνιμες κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν και όχι να δυσκολεύουν τις μελλοντικές εργασίες συντήρησης.Διαβάστε επίσης:Κόψιμο μπανιέρας: η πιο απλή μετατροπή για εύκολη πρόσβασηSHARE